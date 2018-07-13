Крутіше ніж у Путіна в Росії: як Порошенко і Ко почали боротися з неприхильними журналістами

У Верховній Раді розглядають законопроект щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері. Останнім часом серед експертів є таке повір’я – якщо в назві закону є словосполучення “протидії загрозам національній безпеці”, значить в ньому є або якась корупційна схема, або депутати запхали в нього потрібну лише їм маячню.

Наприклад, у законопроекті №6688 взагалі повний джентльменський набір: і корупційна схема, і захист депутатів від нас, простих виборців.

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Депутати хочуть дати силовикам право блокувати будь-який інтернет-сайт без рішення суду. Діятиме це так. Не сподобався Порошенку сюжет про його Мальдівську відпустку – заблокували медіа. Не сподобався Луценку сюжет про дороге весілля його сина - заблокували медіа. Не сподобалося СБУшникам розслідування про їхні маєтки та люксові авто – заблокували медіа. Не сподобалися Авакову новини про розслідування крадіжки його сином на закупівлі військових рюкзаків – заблокували медіа.

Круто правда? Я вам скажу більше, що це крутіше ніж у Путіна в Росії. Оскільки просувають цю геніальну ідею депутати Порошенка, Яценюка і Ляшка.

Я маю для них пропозицію: хлопчики та дівчатка, а може б ви обома фракціями в Росію і звалили? Ну якщо вже так подобаються їхні порядки, так там і живіть, а не влаштовуйте Росію тут, в Україні. Зваліть нарешті та подаруйте нам таку радість. Країна тиждень буде святкувати.

Отже, з тим, як цей проект захищає Порошенка, Яценюка, Авакова, Турчинова і компанію розібралися. Тепер давайте копнемо, яким чином перелічені високопосадовці ще й заробити на ньому зібралися. Так би мовити: два задоволення в одному.



За новим законопроектом буде легко закривати інформаційні сайти



Законопроект вимагає, щоб понад 6000 Інтернет-провайдерів, а також всі суб’єкти господарювання в Україні, які використовують Інтернет (а сьогодні всі його використовують), за свої гроші закупили техніку, яка відповідає вимогам СБУ.



Класно правда? Я вам гарантую, що вимоги будуть виписані під якусь контору ініціаторів законопроекту. Таким нехитрим способом вони витягнуть з наших кишень ще кілька мільярдів. В тому числі для відпочинку на Мальдівах, про який після голосування законопроекту розповісти буде просто неможливо.

Якщо ви раптом думаєте, що голосування цього закону неможливе, я вас розчарую. Минулого тижня він набрав у Верховній Раді постмайданівської України 158 голосів. Я серйозно. Законопроект, який не наважився подати навіть Янукович, 2018 року набрав 158 голосів народних депутатів. Переважно з фракцій Порошенка, Яценюка і Ляшка.

Ви тільки не думаєте, що ця трійка, а разом з ними Авакови, Турчинови і Ко відірвалися від реальності. Навпаки, вони дуже добре цю реальність відчувають. Вони точно розуміють, що з вільним, не підконтрольним їм Інтернетом, не мають шансів зберегти владу.



Бо ж зупинитися у розкраданні країни вони не можуть, тож пробують обмежити наш з вами доступ до правди про них. Знаєте, я десь навіть трішки хочу, щоб вони цей закон проголосували в першому читанні. Це мобілізує багатьох аполітичних громадян вмазати описаним діячам такого громадсько-політичного пендаля, що летітимуть останні на смітник історії так швидко, що й виборів не дочекаються.

Свобода, в тому числі свобода доступу до правди, була і залишається для нас, українців, однією з базових цінностей. І я переконаний, що ми, українці, повідриваємо лапи будь-кому, хто до цієї свободи їх протягне.

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До речі, ми вже почали карати мажоритарних депутатів, які минулого тижня проголосували за цей законопроект. Таких виявилося аж 68. Дуже мені цікаво, як вони це голосування будуть виборцям на окрузі пояснювати. А ми нашим інструментом “Серпом по рейтингу” обов’язково виборцям про це розповімо.

Перевірте, чи ваш мажоритарник часом не голосував за цей законопроект. Для цього зайдіть на сайт serpom.org.ua. В останніх "зашкварах" обираєте “підтримали законопроект про блокування сайтів”. Перевіряєте чи ваш мажоритарник голосував за цю маячню. Якщо ні, то ви зробили правильний вибір, якщо голосував – зобов’язані його покарати.

Також можете пожертвувати скільки не шкода, а ми 100% цих коштів витратимо на інформування виборців вашого округу.

До речі, за два дні збору коштів щодо цього законопроекту більше 100 людей покарали своїх мажоритарників на майже 25 тисяч гривень. За ці кошти ми кілька разів донесемо інформацію про цих депутатів приблизно до трьохсот тисяч виборців з конкретно їхніх округів.

І ще про одну новину, яка, як вишенька на торті, підкреслює ставлення народних депутатів до нас простих смердів, ой пробачте, виборців. Навіть не до нас, а до журналістів, які є нашим очима і вухами у Верховній Раді. Так от, комітет з питань регламенту ВРУ рекомендував закрити доступ журналістам до народних депутатів в приміщенні Верховної Ради. Я серйозно. Ну тобто, формально вони рекомендували закрити журналістам доступ до кулуарів Ради, через які в залу засідань заходять їхні величності народні депутати.



Журналісти у Верховній Раді

Знаєте чому це відбулося? Бо кулуари чи не єдине місце, де журналісти можуть поставити незручні питання народним обранцям. Наприклад, Сергію Пашинському про міномет “Молот”, який забрав життя вже 12 солдатів, або Тимошенко про плівки Онищенко, або багатьом іншим.



Майже кожного разу, коли ви бачили в сюжеті злякане обличчя депутата, знімали його в кулуарах ВРУ, доступ до яких депутати й хочуть журналістам заборонити. Бачите, ходять тут різні, бояр своїми незручними питаннями доймають. Немає чого! За мерседесами бігайте чи перед триметровим стінами маєтків свої питаннячка ставте.

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Якби ця клоунська політична еліта могла, вона би взагалі з нами і реальним світом воліла б не контактувати. Але й українські журналісти, і українські виборці вже зовсім скоро повернуть їх в реальний світ виборів. А за їхніми результатами на смітник історії.