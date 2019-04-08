Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?

Минув тиждень від дня голосування. Натепер ще два тижні залишилось, щоб зробити правильний вибір й обрати в другому турі гідного президента.

Яким він має бути гідний вибір, щоб бути для країни правильним, – кожен українець відповідь шукає сам. І, на жаль, чинні кандидати взагалі не допомогають нам впоратися з муками вибору.

Вже тиждень тривають між ними "дебати про дебати". Кандидати не спроможні домовитися, де і коли їх проводити. Порошенко каже, що чекатиме Зеленського на стадіоні вже цієї неділі, 14 квітня. Зі свого боку Зеленський каже, що на стадіон прийде, але не 14, як того хоче Порошенко, а 19 квітня – це буде п'ятниця і останній день агітації. То ж чи зустрінуться вони й чи дебатуватимуть – вилами Ляшка по воді писано.

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До речі, обидвоє кандидати побували цими вихідними на телеканалі Ріната Ахметова ТРК "Україна" – втім, і там вони не зустрілися, але поодинці наговорили чимало цікавинок.

Продовжує шокувати заявами

Зеленський сказав, що готовий до переговорів з Путіним й головним своїм завданням на цих переговорах бачить якомога швидшу домовленість з Кремлем про припинення вогню. При цьому запевнив, що не готовий жертвувати територіями і що окуповані регіони мають бути в складі України. Але як саме йому вдасться це реалізувати – ахметівські журналісти чомусь не запитали.

Опустили журналісти й питання, чи готовий Зеленський заради цього піти на бажану Росії федералізацію України, чи готовий він надати Донецьку та Луганську найширші повноваження. Зокрема, і право "вето" цим регіонам на євроінтеграцію та вступ України до НАТО? Цього питання не пролунало. Виходить, що ми досі не знаємо, яку саме ціну готовий заплатити Зеленський Кремлю, щоб Путін наказав своїм військам припинити обстріли українських військових.

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Урок на наступні 5 років

Не менше цікавого наговорив в ефірі ТРК "Україна" і Порошенко. Чинний президент жалівся, що зі своїх невтішних результатів першого туру багато зрозумів і чимало відтоді обміркував. Пообіцяв змінитися на краще, зокрема, змінити свою команду. Казав, що низькі результати першого туру – урок на наступні 5 років.

І знаєте, я дуже уважно слухав виступ Петра Олексійовича і не міг зрозуміти, що саме його промова нагадує. Але потому зрозумів – це наче каяття алкоголіка, якого дружина назавжди з дому виганяє. Він клянеться, що то був останній раз, що з дружками своїми та зі шкідливими звичками обов'язково зав'яже, якщо дружина дасть йому другий шанс. Так само обіцяє нині українцям і чинний президент…

Натепер єдиний товариш, з яким Порошенко попрощався – це чільник Херсонської ОДА, якому закидають причетність до вбивства Катерини Гандзюк. Та й то Андрій Гордєєв пішов, за власним бажанням. Натомість примусово звільнений указом Порошенка одеський губернатор Максим Степанов. Але до нього жодних претензій немає, окрім однієї – він не зміг забезпечити в Одеській області пристойне голосування за Порошенка, який набрав там лише 9%, тоді як Зеленський – учетверо більше.

Отже, змінений на краще після першого туру Порошенко, як і обіцяв змінює свою команду – звільняє тих, хто не спромігся гідно скористатися адмінресурсом і намалювати босу красиві цифри на виборах.

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