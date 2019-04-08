22:59
8 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Головний російський шаман Шойгу. Диско Дімон
      Вєсті Кремля
      23:54, 6 квітня
      Вєсті.UA: Чи отримає Саакашвілі подарунок від майбутнього президента. П'ять копійок Луценка
      Вєсті.UA
      20:24, сьогодні
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Блоги Артем Овдієнко
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Артем Овдієнко

      Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?

      1084
      Двобій триває: Порошенко і Зеленський досі не можуть призначити дату дебатів
      Двобій триває: Порошенко і Зеленський досі не можуть призначити дату дебатів / BBC

      Минув тиждень від дня голосування. Натепер ще два тижні залишилось, щоб зробити правильний вибір й обрати в другому турі гідного президента.

      Яким він має бути гідний вибір, щоб бути для країни правильним, – кожен українець відповідь шукає сам. І, на жаль, чинні кандидати взагалі не допомогають нам впоратися з муками вибору.

      Вже тиждень тривають між ними "дебати про дебати". Кандидати не спроможні домовитися, де і коли їх проводити. Порошенко каже, що чекатиме Зеленського на стадіоні вже цієї неділі, 14 квітня. Зі свого боку Зеленський каже, що на стадіон прийде, але не 14, як того хоче Порошенко, а 19 квітня – це буде п'ятниця і останній день агітації. То ж чи зустрінуться вони й чи дебатуватимуть – вилами Ляшка по воді писано.

      Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка – це The Show Must Go On

      До речі, обидвоє кандидати побували цими вихідними на телеканалі Ріната Ахметова ТРК "Україна" – втім, і там вони не зустрілися, але поодинці наговорили чимало цікавинок.

      Продовжує шокувати заявами

      Зеленський сказав, що готовий до переговорів з Путіним й головним своїм завданням на цих переговорах бачить якомога швидшу домовленість з Кремлем про припинення вогню. При цьому запевнив, що не готовий жертвувати територіями і що окуповані регіони мають бути в складі України. Але як саме йому вдасться це реалізувати – ахметівські журналісти чомусь не запитали.

      Опустили журналісти й питання, чи готовий Зеленський заради цього піти на бажану Росії федералізацію України, чи готовий він надати Донецьку та Луганську найширші повноваження. Зокрема, і право "вето" цим регіонам на євроінтеграцію та вступ України до НАТО? Цього питання не пролунало. Виходить, що ми досі не знаємо, яку саме ціну готовий заплатити Зеленський Кремлю, щоб Путін наказав своїм військам припинити обстріли українських військових.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Урок на наступні 5 років

      Не менше цікавого наговорив в ефірі ТРК "Україна" і Порошенко. Чинний президент жалівся, що зі своїх невтішних результатів першого туру багато зрозумів і чимало відтоді обміркував. Пообіцяв змінитися на краще, зокрема, змінити свою команду. Казав, що низькі результати першого туру – урок на наступні 5 років.

      І знаєте, я дуже уважно слухав виступ Петра Олексійовича і не міг зрозуміти, що саме його промова нагадує. Але потому зрозумів – це наче каяття алкоголіка, якого дружина назавжди з дому виганяє. Він клянеться, що то був останній раз, що з дружками своїми та зі шкідливими звичками обов'язково зав'яже, якщо дружина дасть йому другий шанс. Так само обіцяє нині українцям і чинний президент…

      Натепер єдиний товариш, з яким Порошенко попрощався – це чільник Херсонської ОДА, якому закидають причетність до вбивства Катерини Гандзюк. Та й то Андрій Гордєєв пішов, за власним бажанням. Натомість примусово звільнений указом Порошенка одеський губернатор Максим Степанов. Але до нього жодних претензій немає, окрім однієї – він не зміг забезпечити в Одеській області пристойне голосування за Порошенка, який набрав там лише 9%, тоді як Зеленський – учетверо більше.

      Отже, змінений на краще після першого туру Порошенко, як і обіцяв змінює свою команду – звільняє тих, хто не спромігся гідно скористатися адмінресурсом і намалювати босу красиві цифри на виборах.

      Читайте також: Виборчі перегони: ще два тижні фарсу – і лідер може змінитися

      blog_ava
      Вихідні на Великдень 2019: скільки будуть відпочивати українці
      сьогодні
      58537
      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Петро Порошенко Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Новини Одеси Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 квітня: вирок у справі про вбивство поліцейських у Дніпрі і пристрасті в Одесі
      сьогодні , 22:06 Головні новини 8 квітня: вирок у справі про вбивство поліцейських у Дніпрі і пристрасті в Одесі
      327
      Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      сьогодні , 22:01 Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      Артем Овдієнко 1082
      Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      сьогодні , 11:30 Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      1207
      Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      сьогодні , 22:00 Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      Іван Яковина 198
      Чи загрожують Верховній Раді дочасні вибори
      сьогодні , 21:01 Чи загрожують Верховній Раді дочасні вибори
      Ірина Поліщук 1038
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук