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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Телеканал новин 24 Блоги Артем Овдієнко
      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Артем Овдієнко

      Порошенко і Зеленський зустрінуться на "Олімпійському", або Шоу, що ховається за дебатами

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      Дебатам бути: цієї п'ятниці Порошенко та Зеленський зустрінуться на Олімпійсьокому
      Дебатам бути: цієї п'ятниці Порошенко та Зеленський зустрінуться на Олімпійсьокому / Фото з відкритих джерел

      Вже цієї п'ятниці о 19:00 годині наші кандидати таки подебатують для нас. Робитимуть це обидвоє перед телекамерами на НСК "Олімпійський".

      Проте, у них все одно не вийде це зробити як у людей, адже кандидати наче й дебатуватимуть в одному місці в один час, але все ж таки окремо. Стало відомо, що для кожного із них встановлять окрему сцену на різних кінцях футбольного поля, тобто поруч ми їх так і не побачимо. Натомість, матимемо черговий цирк із перекрикуваннями з різних кінців стадіону.

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      Усе те, що відбувається в нас останні тижні навколо цих дебатів нагадало мені промоцію навколо професійного боксерського поєдинку. В сучасному світі спорту крутяться величезні гроші, тому сам бій є фінальним, але далеко не головним епізодом усієї історії. Спочатку промоутери домовляються про сам двобій, довго узгоджують місце і час його проведення, хто поєдинок транслюватиме, потому бій рекламують й привертають до нього увагу усіма можливими способами (не гребують спортсмени заради цього публічно обмінятися погрозами). Потому вони зважуються (грізно дивлячись одне одному в очі), зрештою, прямують на ринг в оточені своєї команди під красиву пісню. Лунає гонг і якщо бій договірний, то один з боксерів махає рукою в бік суперника і той падає. Відтак сучасний бокс – це вже давно не двобій на смерть двох кремезних чоловіків, ні. Це просто шоу, на якому промоутери заробляють величезні гроші, а боксери там давно вже не головні герої, лише одні з виконавців. Хоча для глядачів і шанувальників вони дотепер залишаються героями.

      І так само нині сталося з українською політикою – просто неймовірна схоєість. Чому ми тих дебатів так чекаємо? Все просто, тому, що нас "підігріли" й зробили це за усіма канонами, за відпрацьованою схемою промоції боксерських поєдинків. Наші кандидати в президенти дуже довго про час і місце домовлялися, аналізи на допінг здавали, визначали, хто буде суддями та рефері, відео-погрозами обмінювалися, букмекери ставки на результат приймали. Усе як і в боксерському поєдинку – у гіршому сенсі цього слова. Адже, як я вже це казав, боксерський бій у сучасному світі спорту – це шоу. От і прийдешні дебати між Порошенком й Зеленським, на жаль, будуть не двобоєм кандидатів, які на смерть зійдуться у бою за майбутнє України. Ні, це буде лише шоу. Але "піпл – схаває".

      Я "вангую", що на вечір п'ятниці в нас будуть порожні вулиці, бо всі заздалегідь всядуться перед телевізорами з пивом та попкорном дивитися дебати. І більше аніж впевнений, що у спортбарах усі телевізори, що транслювали до того футбол, регбі, чи перегони на конях о сьомій вечора п'ятниці будуть переключені на загальнонаціональні вітчизняні канали, які транслюватимуть наживо з національного-спорткомплексу "Олімпійський". Там по різні боки футбольного поля, на окремих сценах стоятимуть Порошенко та Зеленський, й одночасно кричатимуть в мікрофони один на одного. А українці за цим усім із задоволенням спостерігатимуть.

      "Хліба й видовищ" – формула не нова, їй дві тисячі років мінімум, але й дотепер вона спрацьовує. Хлібом і видовищами римські можновладці купували прихильність плебеїв для збереження своєї влади. І мені дуже шкода, що за дві тисячі років ми не стали розумнішими. І через дві тисячі років, і після Революції на Граніті, і після Помаранчевої революції, після Революції гідності ми залишилися тими самими плебеями, прихильність яких можна купити гречкою й порожніми обіцянками…

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      Хто такий Володимир Зеленський: біографія кандидата у президенти
      сьогодні
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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком Порошенко і Зеленський Петро Порошенко Володимир Зеленський Публікації
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