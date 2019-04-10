Порошенко і Зеленський зустрінуться з Макроном, – штаб президента

Кандидати у президенти України Петро Порошенко і Володимир Зеленський планують зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч має відбутися 12 квітня в Парижі.

Про запланований візит Зеленськогої до Макрона заявив на брифінгу речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв. Він сказав, що французи по дипломатичних каналах координувалися у цьому питанні з українською стороною.

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Мені відомо про те, що Зеленський буде, здається, у п’ятницю в Парижі і справді матиме зустріч з Макроном. У той же день у Парижі має бути і Петро Порошенко, і теж зустрічатиметься з Макроном,

– додав він.

Окрім того, Порошенко планує 12 квітня провести у Німеччини і переговори з канцлером Ангелою Меркель.

У штабі Зеленського поки що не підтверджували і не спростовували інформацію про його можливу зустріч із Макроном.

Коли другий тур виборів президента? 21 квітня (неділя). Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. Лідерами першого туру виборів стали Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Тож у другому турі українці саме між ними обиратимуть президента. За кілька днів до голосування (ймовірно, 19 квітня) кандидати у президенти планують провести дебати, які мали б дати українцям відповіді на низку запитань.



Для голосування у другому турі виборів треба взяти із собою паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).



Оголосити ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.