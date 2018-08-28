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Порошенко ініціює засідання РНБО через дії РФ на Азовському морі

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Засідання РНБО
Засідання РНБО / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація перед Керченською протокою заблокувала понад 150 іноземних кораблів, які йшли в українські порти. Через це Президент України скликає РНБО.

Про це Петро Порошенко заявив на зустрічі з українськими дипломатами.

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Він також заявив, що не збирається миритись з зухвалими діями Росії в Азовському морі і це не залишиться їм безкарним. Президент доручив МЗС України внести свої пропозиції.

"Я не збираюся з цим миритися і переконаний, що ситуація, яка складається зараз є категорично неприйнятною. Доручив підготувати відповідне засідання РНБО з цього приводу і прошу МЗС внести якнайскорше свої пропозиції, бо протиправні та підступні дії Москви в цьому регіоні не повинні і не будуть залишатися безкарними", – сказав Петро Порошенко.

Виступ Президента України

Нагадаємо, російські окупанти під виглядом тренувань активізували підготовку своїх підрозділів, розташованих вздовж узбережжя Азовського моря.

 
Теги: Новини політики Новини Росії Петро Порошенко РНБО
Джерело: 24 канал
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