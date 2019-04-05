Порошенко на НСК "Олімпійський": онлайн-трансляція

Кандидат у президенти України Петро Порошенко приїхав на НСК "Олімпійський". Дивіться онлайн-трансляцію його виступу.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський раніше запропонував Порошенку провести дебати перед другим туром вибрів на стадіоні "Олімпійський". Порошенко погодився на цю пропозицію.

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5 квітня на НСК "Олімпійський" Порошенко здасть аналізи на вміст алкоголю і наркотиків, а о 9:30 проведе прес-конференцію. Згодом, об 11:00 запланована прес-конференція представників НСК "Олімпійський".

Порошенко на НСК "Олімпійський": дивіться онлайн-трансляцію

Медичне обстеження було однією із "вимог" Зеленського до чинного президента України Петра Порошенка перед проведенням дебатів. Порошенко запропонував йому пройти обстеження в лабораторії НСК "Олімпійський", втім Зеленський відмовився. І запропонував натомість пройти обстеження у приватній лабораторії Eurolab, назвавши її "незалежним майданчиком". Щоправда, засновник цієї клініки – Андрій Пальчевський – друг Зеленського, український та російський бізнесмен, який активно підтримує бізнесмена. 5 квітня о 8 ранку Зеленський здав кров у Eurolab в присутності журналістів.

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