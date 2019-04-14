Порошенко на стадіоні і Зеленський в онлайні: головне про дебати на "Олімпійському" 14 квітня

З ініціативи кандидата у президенти Петра Порошенка 14 квітня о 14:14 на стадіоні "Олімпійському" мали розпочатись дебати між ним та іншим кандидатом Володимиром Зеленським. Останній очікувано не прибув, оскільки його ініціатива полягала у дебатах на тому ж місці, але 19 квітня. Тож те, що відбувалось у неділю, коректно назвати прес-конференцією Петра Порошенка, ніж дебатами.

Що передувало дебатам? Кандидати так і не дійшли згоди, коли вони обидва візьмуть участь у дебатах. Ще 7 квітня Петро Порошенко заявив, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" саме 14 квітня о 14:14, а у студії "Суспільного" – 19 квітня о 19 годині згідно з чинним законодавством. Натомість Володимир Зеленський на такі дати не погодився. Він стверджував, що на "Олімпійський" приїде лише 19 квітня о 19 годині, а 14 квітня він нікуди не поїде.

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Що відбувалось у день дебатів? По 12 годині до стадіону почали стягувати правоохоронців. Сотні силовиків оточили прилеглу до "Олімпійського" територію.



До стадіону стягнули багато правоохоронців // 24 канал

Перед стадіоном була встановлена сцена із агітацією за Петра Порошенка.



Перед стадіоном була присутня агітація за Порошенка і проти його опонента // 24 канал

Також перед "Олімпійським" розшатувалась палатка громадської організації "Відсіч" із агітацією проти його опонента – Володимира Зеленського. Там роздавали листівки, в яких закликали не голосувати за цього кандидата.

Агітація проти Зеленського на "Олімпійському": фото 24 каналу

Ближче до часу дебатів перед стадіоном (бо всередину нікого не пускали) зібрались тисячі людей.



Подивитись на дебати прийшли тисячі людей // Sreenshot з трансляції "Радіо Свобода"

Що відбувалось на "дебатах"? Передбачувано, Порошенко на "Олімпійському" з'явився, а Зеленський, як і обіцяв, – ні. Чинний гарант прибув на стадіон із дружиною Мариною. Перед тим, як піти на стадіон на безпосередньо дебати, він піднявся на сцену перед стадіоном і звернувся до українців, запевнивши, що відповідатиме на будь-які питання (очевидно, маючи на увазі преси, оскільки Зеленський так і не прибув. Його підтримували оплесками та вигукували "Вова, выходи! Вова, выходи!".



На дебатах Петро Порошенко лишився без опонента // 24 канал

Спойлер – Зеленський на дебатах не з'явився ні за 10 хвилин, ні за 15 хвилин, ні за 30 хвилин. Отже весь цей час чинний гарант відповідав на запитання журналістів. Тому більш коректно дійство на "Олімпійському" називати прес-конференцією Порошенка, бо з дебатами там нічого спільного не було. Модерував її голова правління ГО "Громадське радіо", ведучий Андрій Куликов.



Петро Порошенко та Андрій Куликов // 24 канал

Головне зі спітчу Петра Порошенка на "дебатах":

буде запрошувати Володимира Зеленського на дебати хоч кожного дня до початку другого туру виборів, бо "70% українців хочуть бачити дебати, і обов'язок кандидатів це виконанти" (до речі, вже запросив опонента на дебати 15 квітня о 22:30 в ефірі програми "Свобода слова");

заявив, що у п'ятницю, 12 квітня, вже звільнив скандального контррозвідника СБУ Сергія Семочка;

представив свою команду і розповів про кадрові зміни в разі переобрання. Зокрема, хоче запропонувати ліквідувати голів держадміністрацій. Замість мають бути префекти. Також зазначив, якщо його переоберуть, то у відставку точно не підуть два міністри – голова МЗС Павло Клімкін та очільник Міноборони Степан Полторак;

підстав для дострокового розпуску Верховної Ради немає.

Серед інших заяв гаранта – дебати мають відбутись очно; відмова "мірятися роликами", бо це віртуальна кампанія, а реальний інструмент – дебати.

Редакція 24 каналу закликає зберігати критичне мислення! На так званих дебатах була представлена лише одна сторона!

Що було після "дебатів"? Після фактично своєї прес-конференції Порошенко знову вийшов до людей, виголосив ще одну промову як кандидат у президенти, а потім запросив усіх охочих спільно сфотографуватися на трибунах стадіону (фоторепортаж дивіться тут). Також разом з усіма гарант заспівав пісню "Підманула, підвела" та подякував учасникам ГО "Відсіч" (нагадаємо, саме ця організація роздавала агітацію проти Зеленського перед "Олімпійським").



Порошенко після "дебатів" запросив українців на спільне фото на стадіоні // 24 канал



Після виступу Порошенка українців запросили на стадіон // 24 канал

І хоч на "Олімпійському" Володимир Зеленський не був фізично, зате віртуально цілком міг. Український журналіст Михайло Голуб поширив скріншот з відеотрансляцією виступу Порошенка на "Олімпійському", яку дивились з офіційного акаунту Володимира Зеленського у Facebook.



Зеленський на дебатах був онлайн

