Порошенко наголосив на важливій ролі Авдіївського коксохіму в житті міста

Президент України Петро Порошенко відвідав прифронтову Авдіївку і відзначив величезний внесок Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ) Групи Метінвест в розвиток і життєзабезпечення міста.

Про це йдеться на сайті Метінвесту.

У серпні почав працювати газопровід "Очеретине-Авдіївка". Фінансову підтримку забезпечив АКХЗ спільно з міською владою. На будівництво життєво необхідного місту об'єкта Авдіївський коксохім направив близько 29 млн грн.

Адже ситуація була критична. Газопровід, який забезпечував подачу газу жителям міста і сусідніх населених пунктів, було пошкоджено в результаті бойових дій в червні 2017 року. Через місяць почалося будівництво нового магістрального газопроводу "Очеретине-Авдіївка" на підконтрольній Україні території. А в серпні поточного року відновилася подача газу в Авдіївку.

Містоутворююче підприємство – це не тільки виробництво. Це і робочі місця, і тепло, і функціонування міста, і, безумовно, відповідальна позиція влади по відношенню до українського виробника. Що ми бачимо зараз: АКХЗ набирає нових співробітників, створює нові робочі місця на українському виробництві,

– сказав під час відвідин Петро Порошенко.

З моменту початку бойових дій на сході України в 2014 році АКХЗ піддавався обстрілу більше трьохсот раз, більше двохсот разів підприємство було знеструмлено. В результаті інтенсивних обстрілів в серпні 2014 року Авдіївський коксохім залишився без енергопостачання та змушений був законсервувати частину виробництва. Лише в травні 2017 року завод зміг праюцвати на повну потужність.

За підтримки АКХЗ за останній рік оновлені три загальноосвітні школи і три дитячих садки, лінійна поліклініка, а міський автопарк поповнено сучасним пасажирським автобусом. Завершується ремонт неврологічного відділення єдиною в місті лікарні. Понад 100 городян отримали будівельні матеріали для відновлення своїх будинків, які постраждали від обстрілів. Також цьогоріч завод ініціював конкурс проектів з благоустрою прибудинкової території "перетворять Авдіївку разом".

"В Авдіївці офіційно і безповоротно є газ. І якщо досі слова подяки були від городян і жителів довколишніх сіл, сьогодні вони були від Президента України Петра Порошенка. Це результат великих спільних зусиль влади і бізнесу, де головний результат – надійне забезпечення газом наших жителів. У минулому році вирішена проблема електропостачання, в цьому – газ. Є ще одне невирішене поки питання – надійне забезпечення водою – але я впевнений, що і воно буде вирішене", – генеральний директор АКХЗ Муса Магомедов.