Порошенко нагородив українських чемпіонів Паралімпіади: відео
20 українських спортсменів, які виступили на Паралімпіаді-2018, отримали державні нагороди.
Зокрема, наймолодшого атлета команди Тараса Радя відзначили орденом "За заслуги". Він потрапив до списку кращих дебютантів Паралімпіади всіх часів.
Читайте також: Усик – Гассієв: тренер росіянина зробив нахабну заяву про фінальний бій
А лідеру української збірної Віталію Лук'яненку вручили орден Ярослава Мудрого.
Крім того, Петро Порошенко підписав три закони про підтримку паралімпійців. Відтепер термін "інвалід" замінюють на "людина з інвалідністю" в усіх офіційних документах. А ще з'являться 100 нових стипендій для дітей з інвалідністю за досягнення у спорті.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі