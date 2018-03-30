Порошенко нагородив українських чемпіонів Паралімпіади: відео

20 українських спортсменів, які виступили на Паралімпіаді-2018, отримали державні нагороди.

Зокрема, наймолодшого атлета команди Тараса Радя відзначили орденом "За заслуги". Він потрапив до списку кращих дебютантів Паралімпіади всіх часів.

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А лідеру української збірної Віталію Лук'яненку вручили орден Ярослава Мудрого.

Крім того, Петро Порошенко підписав три закони про підтримку паралімпійців. Відтепер термін "інвалід" замінюють на "людина з інвалідністю" в усіх офіційних документах. А ще з'являться 100 нових стипендій для дітей з інвалідністю за досягнення у спорті.