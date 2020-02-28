Порошенко нарешті з'явився в ДБР, рекордне падіння на світових біржах – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 27 лютого – п'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань. Загалом політик фігурує у 13 справах, у більшості з яких – як свідок. На фінансових фондових ринках спостерігається різке падіння. Це трапилося через спалах коронавірусу в Європі.

Також у випуску: Відомий український банкір Михайло Рогальський провів експеримент. У різних містах України він розкидав гаманці з грошима і спостерігав, як будуть поводитися люди, які їх знайдуть.