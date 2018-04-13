Порошенко назвав дату, коли буде переформатовано АТО

Президент України Петро Порошенко анонсував переформатування АТО в операцію Об'єднаних сил 30 квітня 2018 року.

Про це він розповів в інтерв'ю українським телеканалам, яке вийде в ефір ввечері у п'ятницю.

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Думаю, що не через місяць, а воно повинно змінитися – розкрию таємницю – 30 квітня,

– сказав Порошенко.

За його словами, на сьогодні вже кардинально змінена операція управління військовою структурою.

"Антитерористична операція перебуває під керівництвом Служби безпеки України", – пояснив глава держави.

22 лютого начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що АТО в Україні завершується. Натомість на Донбасі проводитимуть операцію Об'єднаних сил.