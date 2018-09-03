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Порошенко назвав дату, коли чекати припинення договору про дружбу Росією

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / 24 Канал

На 5-му році від початку війни Президент України Петро Порошенко заявив, що до кінця вересня скерує повідомлення Росії про припинення дії Договору про дружбу між країнами.

Порошенко пояснив, що Договір про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією від 1997 року не буде розірваний, він лише припинить свою дію у зв'язку з не продовженням.

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Я наголошую, що він не розривається, оскільки це складна і тривала процедура, а він припиняє свою дію в зв'язку з не продовженням,
– сказав Порошенко під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій в Адміністрації Президента ввечері 3 вересня.

Як пише "Інтерфакс-Україна", президент також зазначив, що питання продовження чи непродовження цього договору є саме в його компетенції.

Тому після отримання необхідних документів від МЗС, він має намір до 30 вересня скерувати зі своїм підписом повідомлення Росії про непродовження дії цього договору.

Порошенко також анонсував з цього приводу засідання РНБО.

"Це вимагає голосування в парламенті, але безумовно я хотів би провести з цього приводу консультацію, щоб врахувати думку парламенту, щоб врахувати його при підготовці відповідного рішення РНБО", – пояснив глава держави.

28 серпня Петро Порошенко анонсував, що Україна розірве з Росією Договір про дружбу. Тоді він зазначив, найближчим часом МЗС України має представити необхідний пакет документів для припинення договору. Раніше глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Лєонід Калашніков заявив, що розрив договору про дружбу між Україною та Росією не матиме практичного значення.

Що таке договір про дружбу України з Росією?Цей договір було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з його умовами, сторони зобов'язувалися, зокрема "поважати територіальну цілісність та суверенітет" одна одної та "підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів".

Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Петро Порошенко Новини політики РНБО
Джерело: 24 Канал
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