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      Порошенко назвав дивну причину, чому не завершив судову реформу

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      Порошенко пояснив, чому не завершив судову реформу
      Порошенко пояснив, чому не завершив судову реформу / Фото з відкритих джерел

      Глава України Петро Порошенко заявив, що йому нібито не вистачило президентської каденції, аби повністю завершити судову реформу. За його словами, наразі найменш реформованими є суди першої інстанції.

      Таку заяву Порошенко зробив під час урочистої церемонії складання присяги суддями Верховного суду.

      Читайте також: Чому судова реформа в Україні з тріском провалилася

      Каденції президента не вистачило, щоб повністю завершити судову реформу. Завершено формування Верховного та Вищого антикорупційного судів, переведені судді, що успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, до нових апеляційних судів, – вони розпочали роботу. Наразі, на жаль, найменше реформа торкнулася судів першої інстанції,
      – сказав він.

      Наразі на черзі завершення конкурсів до Вищого суду з питань інтелектуальної власності та завершення кваліфікаційного оцінювання суддів першої інстанції, добір до першої та другої інстанцій. За прогнозами чинного президента, ці процедури мають завершитися трохи більше ніж за рік.

      Окрім того, Порошенко закликав новообраного президента Володимира Зеленського та його команду поважати рішення щодо незалежного та справедливого суду, які закріплені в Конституції.

      Як провалилася судова реформа в Україні?У 2016 році Порошенко оголосив в Україні судову реформу, яка триває досі. Основною її ціллю є очищення та оновлення судової системи за допомогою створення з нуля нового Верховного Суду та кваліфікаційного оцінювання всіх суддів.

      Реформа мала очистити судові органи від недоброчесних та заплямованих участю в політичних переслідуваннях суддів. Але цього не сталося. У новостворений Верховний Суд після численних конкурсів та відборів, після люстрацій і перевірок все одно пропустили десятки кандидатів зі статками, які явно перевищують їхні доходи, з нечесними деклараціями, суддів Майдану та порушників прав людей.

      Явним показником провалу судової реформи Порошенка є поновлення на посаді одіозного керівника фіскальної служби Романа Насірова, відсторонення від роботи в Міністерстві охорони здоров’я Уляни Супрун, скасування націоналізації "Приватбанку" тощо.

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      Теги: Антикорупційний суд Петро Порошенко Судді Верховний суд України Корупція Новини України Новини політики
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