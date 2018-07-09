Порошенко назвав суму збитків, завданих Україні російською агресією

Президент України Петро Порошенко на саміті Україна – ЄС назвав суму збитків, які понесла Україна через російську агресію. Глава держави підкреслив, що економічні збитки становлять 100 мільярдів євро.

Про це Петро Порошенко повідромив під час спільної прес-конференції разом із з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском і Президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером у Брюсселі, передає прес-служба глави держави.

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Незважаючи на всі підроблені підрахунки Росії, санкції змушують Кремль платити величезну ціну за свої міжнародні злочини. І Кремль буде продовжувати платити, поки не змінить свою поведінку,

– зазначив очільник держави.

Він додав, що учасники Саміту скоординували подальші дії з метою припинення російської агресії проти України, яка вже забрала 10 тисяч життів і принесла економічні втрати в 100 мільярдів євро.