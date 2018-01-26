Порошенко назвав свій пріоритет у політиці в якості президента
17:13, сьогодні 270 Читать новость на русском
Президент України Петро Порошенко бере участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Там він зустрівся з лідерами інших держав.
Під час участі в інтерактивній сесії "Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?" Петро Порошенко назвав свій пріоритет у якості президента України.
"Боротьба з корупцією є пріоритетом моєї політики в якості Президента", – переконує Петро Порошенко.
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При цьому, за його словами, боротьба з корупцією в Україні ведеться не через те, що це було необхідно для отримання безвізового режиму з Євросоюзом чи траншу Міжнародного валютного фонду.
Джерело: 24 Канал
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