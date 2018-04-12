Порошенко назвав, яка допомога країн Заходу стала фактором стримання Росії на Донбасі

Надання оборонного летального озброєння Україні від європейських країн , а також США та Канади стали стримуючим фактором для Російської Федерації в окупаційній війні на Донбасі.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час 11-го Київського безпекового форуму.

"Ми ще навіть не отримали зброю, а російські танкісти відмовляються виводити свої танки, почувши, що ця зброя може бути у нас на озброєнні. Це зброя, яка рятує життя українських військових. І це найважливіше. Допомога міжнародних партнерів – це потужний стримуючий фактор для Росії", – заявив Петро Порошенко.

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При цьому Президент України заявив, що ця військова допомог союзників України має бути розширена.