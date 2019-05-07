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      Порошенко не прийшов на допит у Генпрокуратуру: ймовірна причина

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      Чинний гарант мав з'явитися у Генеральній прокуратурі, аби дати свідчення у справі розстрілів активістів на Майдані. Зустріч була призначена на 10:00 у столичному слідчому управлінні ГПУ.

      Петро Порошенко не зміг прийти на допит, натомість у цей момент був на церемонії присяги суддів Верховного суду. Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу. 

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      Представник Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що ГПУ хоче, аби президент підписав протокол допиту від 2016 року, а також відповів на низку питань щодо розслідування кримінальних справ про злочини проти учасників Революції гідності. З часу, коли Порошенко давав останні свідченні в ГПУ, він заявив багато нових фактів, які були порилюднені у ЗМІ. Тож слідчі з ними ознайомилися лише за допомогою медіа – і тому хотіли ососбисто у Петра Порошенка про це перепитати.

      На жаль, свідок на допит не прийшов. Зі слідчим ніхто не зв'язався. Наразі нам не повідомили ні про причини неявки, ні про прохання перенесення допиту,
      – додав Горбатюк.

      Варто додати, що Петро Олексійович давав свідчення ще у 2016 році. Тоді, аби пришвидшити процедуру допиту, всю інформацію записали на відео, а пізніше розшифрували на папері. Однак слідчі ГПУ і досі не можуть зустрітися з гарантом, щоб той підписав протокол. Відтак свідчення президента не можуть долучити до справи. 

      Що відомо про розслідування злочинів проти Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

      На кінець 2018 року ГПУ визначила 441 підозрюваного. Більшість з них під час Майдану були співробітниками правоохоронних органів, прокуратури, судів. 288 справ скерували до суду. У 52 справах були винесені судові рішення, серед яких 48 вироків. Лише 9 з них були обвинувальними, що передбачали позбавлення волі. Жоден колишній співробітник поліції не був засуджений до реальних термінів ув'язнення.

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      Теги: Новини України Розслідування Петро Порошенко ГПУ Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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