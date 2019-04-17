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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Порошенко не зрозумів, що люди більше не вірять словам, а чекають дій, – політолог

      230 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / globalsib.com

      Володимир Зеленський став одноосібним лідером передвиборчих перегонів, тому що штаб чинного президента не врахував, що за останні роки в українському суспільстві відбулася девальвація слів політиків: люди більше не вірять обіцянкам, а чекають конкретних дій.

      Таку думку висловив політолог Андрій Золотарьов, коментуючи результати соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, згідно з якими Зеленський випереджає Порошенка на 47%.

      "Чому вийшло так, що "Армія. Мова. Віра." закінчилися баночкою із сечею і тим, що президент вривається на ток-шоу до опонентів? Порошенко не зрозумів одного: за останні роки люди почали вірити лише діям. Якби президент хотів показати себе іншого, то він повинен був не ходити по ефірах, а звільнити Супрун, В'ятровича, Семочка, заблокувати підвищення тарифів. Це дії, які лежать на поверхні. Але Порошенко наполегливо намагався виїхати на словоблудстві. І отримав відповідь від виборців", – пояснив свою позицію експерт.

      Другий момент, за його словами, це антирейтинг Порошенка і помилкова ставка на критику опонента.

      "Вся кампанія президента будувалася на тому, який поганий Зеленський. Це не дає результатів. "Маріонетка, наркоман, ідіоти" – це все дало зворотний ефект і тільки мобілізувало електорат Зеленського", – зазначив Золотарьов.

      Експерт стверджує, що зараз у команді Порошенка вже не йдеться про перемогу. Мета – хоча б мінімізувати розрив і збільшити підтримку президента до 30%.

      "Тоді залишається шанс на реванш – восени на парламентських виборах", – уточнив він і спрогнозував, що в майбутньому парламенті може бути зроблена спроба обмежити повноваження новообраного президента.

      За словами Золотарьова, у цьому зацікавлені насамперед олігархічні клани.

      "Якщо Зеленський спробує ламати систему, то олігархи захищатимуться", – зазначив експерт.

      На думку політолога, якщо Зеленський справді покаже, що готовий працювати на благо країни (будуть ухвалені закони про імпічмент, скасування недоторканності депутатів, референдум і проведені показові процеси над головними корупціонерами), то суспільство підтримає Зеленського і він зможе відстояти свій пост і повноваження.

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Соціологічне дослідження
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