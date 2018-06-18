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Порошенко обговорить з лідерами ЄС загрози від Росії в Чорному та Азовському морях

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Порошенко обговорить з лідерами ЄС загрози від Росії в Чорному та Азовському морях
Порошенко обговорить з лідерами ЄС загрози від Росії в Чорному та Азовському морях / Ria.ru

Президент України Петро Порошенко заявив, що планує 9 липня в ході саміту "Україна - ЄС" обговорити з лідерами Євросоюзу загрози, що створюються Росією в Чорному та Азовському морях.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Розраховуємо на жорстку позицію ЄС щодо нових безпекових викликів з боку Росії у Чорному та Азовському морях. Обговоримо це питання з лідерами ЄС на саміті 9 липня", – мовиться у повідомленні Порошенка.

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Президент також схвально відгукнувся рішення Ради ЄС продовжити на рік "кримський пакет" санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 18 червня Рада Євросоюзу на рік продовжила санкції проти Росії через анексію Криму.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Петро Порошенко Саміт Україна-ЄС Євросоюз Водний транспорт
Джерело: 24 канал
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