Порошенко окреслив п'ять ключових напрямків економічного зростання України

Президент України Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив, що Україна має 5 головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання держави.

У своєму Twitter він також перерахував ці основні напрямки.

Читайте також: Порошенко продовжив мораторій на продаж землі в Україні

Першим головним напрямком президент визначив агросектор, наголосивши, що у 2018 році в Україні було зібрано 70 мільйонів тонн зерна. Це дозволило Україні зайняти місце серед десятки виробників зерна у світі та увійти в трійку найбільших експортерів.

Україна має 5 головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання. Перший – це агросектор. Минулого року Україна зібрала 70 млн тонн зерна. Небачений врожай! Завдяки новітнім технологіям Україна у десятці виробників зерна у світі і в трійці найбільших експортерів. — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 лютого 2019 р.

Другим важливим для росту економіки держави напрямком президент вважає ІТ сферу. Порошенко наголосив, що варто зосередитися на розвитку власних стартапів, замість того, щоб робити продукти для ринків інших країн.

Вже сьогодні 150 тисяч українців працюють в IT, створюючи 4 відсотки ВВП. І кожен з них – середній клас з високою зарплатнею та можливостями,

– сказав президент.

Другий напрямок - IT. І це не просто освічені фахівці. Ми не маємо більше бути ITшниками для іноземних виробництв, а повинні створювати свої стартапи. Вже сьогодні 150 тисяч українців працюють в IT, створюючи 4% ВВП. І кожен з них – середній клас з високою з/п і можливостями — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 лютого 2019 р.

Третій напрямок – індустріалізація. Порошенко заявив, що запорукою ефективного розвитку цього напрямку є "зростання рівня прямих іноземних інвестицій та прихід на український ринок технологій, які працюють на світовий експорт".

Третя позиція - це індустріалізація. І зростання рівня прямих іноземних інвестицій, прихід на наш ринок технологій, які працюють на світовий експорт - є запорукою ефективності цього напрямку pic.twitter.com/udbFCxusfQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 лютого 2019 р.

Четвертим ключовим напрямок, розвиток якого забезпечить економічне зростання – потужні інфраструктурні проекти.

Місце України на географічній мапі світу є запорукою і гарантією, що унікальні логістичні можливості забезпечать випереджаюче зростання,

– сказав Порошенко.

Четвертий головний напрямок, по якому відбуватиметься економічне зростання – потужні інфраструктурні проекти. Місце України на географічній мапі світу є запорукою і гарантією, що унікальні логістичні можливості забезпечать випереджаюче зростання. — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 лютого 2019 р.

П'ятим і останнім головним напрямком президент назвав туризм.

"Я переконаний, що кожний іноземний турист, який приїхав в Україну, одразу ж закохується в неї. Іншої такої красивої країни, як України, немає. Але у структурі ВВП туризм зараз дає – 1,5%. А в середньому у світі – 10%. Скільки нам багато можна рости!", – зазначив він.

І п’ятий напрямок – туризм. Я переконаний, що кожний іноземний турист, який приїхав в Україну, одразу ж закохується в неї. Іншої такої красивої країни, як України, немає. Але у структурі ВВП туризм зараз дає – 1,5%. А в середньому у світі – 10%. Скільки нам багато можна рости! — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 лютого 2019 р.

Дивіться відео: Петро Порошенко – "Свобода слова"