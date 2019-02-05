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      Порошенко окреслив п'ять ключових напрямків економічного зростання України

      80 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Скріншот

      Президент України Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив, що Україна має 5 головних напрямків, по яких відбуватиметься економічне зростання держави.

      У своєму Twitter він також перерахував ці основні напрямки.

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      Першим головним напрямком президент визначив агросектор, наголосивши, що у 2018 році в Україні було зібрано 70 мільйонів тонн зерна. Це дозволило Україні зайняти місце серед десятки виробників зерна у світі та увійти в трійку найбільших експортерів.

      Другим важливим для росту економіки держави напрямком президент вважає ІТ сферу. Порошенко наголосив, що варто зосередитися на розвитку власних стартапів, замість того, щоб робити продукти для ринків інших країн. 

      Вже сьогодні 150 тисяч українців працюють в IT, створюючи 4 відсотки ВВП. І кожен з них – середній клас з високою зарплатнею та можливостями,
      – сказав президент.

      Третій напрямок – індустріалізація. Порошенко заявив, що запорукою ефективного розвитку цього напрямку є "зростання рівня прямих іноземних інвестицій та прихід на український ринок технологій, які працюють на світовий експорт".

      Четвертим ключовим напрямок, розвиток якого забезпечить економічне зростання – потужні інфраструктурні проекти.

      Місце України на географічній мапі світу є запорукою і гарантією, що унікальні логістичні можливості забезпечать випереджаюче зростання,
      – сказав Порошенко.

      П'ятим і останнім головним напрямком президент назвав туризм.

      "Я переконаний, що кожний іноземний турист, який приїхав в Україну, одразу ж закохується в неї. Іншої такої красивої країни, як України, немає. Але у структурі ВВП туризм зараз дає – 1,5%. А в середньому у світі – 10%. Скільки нам багато можна рости!", – зазначив він.

      Дивіться відео: Петро Порошенко – "Свобода слова"

       

      Теги: Новини України Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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