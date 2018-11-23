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      Порошенко отримав 60 мільйонів гривень доходів: у АП дали пояснення

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      Петро Порошенко задекларував 60 мільйонів гривень дивідендів
      Петро Порошенко задекларував 60 мільйонів гривень дивідендів / Getty Images

      Президент України Петро Порошенко вніс до своєї декларації 60 мільйонів гривень (10 мільйонів і 50 мільйонів). ЦІ гроші український гарант заробив як дивіденди, а надійшли вони на його рахунок від Фонду "Прайм Ессетс Кепітал".

      Відповідна інформація з’явилася у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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      Як пояснили в Адміністрації Президента, фонд "Прайм Ессетс Кепітал" керує активами Порошенка, передає "Інтерфакс-Україна". 

      Крім того, у відомстві зауважили, що задекларовані суми не є пов'язаними з ростом матеріального достатку, оскільки дивіденди не виплачувалися протягом трьох років, коли кошти спрямовувалися на благодійність, підтримку української армії тощо.

      Задекларовані дивіденди, що надходять тепер за період 2015-2018 років, Петро Порошенко направить на прозору з фінансової точки зору популяризацію розвитку державності, ідей євроатлантичної інтеграції, підтримку створення Єдиної помісної православної церкви, розвиток української мови. На політичну рекламу Порошенко витрачає власні кошти, на відміну від багатьох інших політичних сил. Водночас із задекларованих 60 мільйонів гривень Порошенко оплатив усі податку, включно з військовим збором,
      – переконують у АП.

      Також у Адміністрації запевнили, що ця сума не є пов'язаною з доходами від продажу заводу "Кузня на Рибальському" (Київ), оскільки вони ще не надходили на рахунок Порошенка як фізичної особи.

      "Кошти від покупця будуть перераховуватися юридичним особам продавців поступово протягом декількох років. Після перерахування перших траншів як дивіденди на рахунок фізичної особи їх буде задекларовано. Із суми надходжень військовий збір і прибутковий податок буде оплачуватися за ставкою, передбаченою для дивідендів", – підсумували у відомстві.

      Нагадаємо, на початку листопада Петро Порошенко задекларував 1,35 мільйона гривень як процентні доходи від внесків у Міжнародний інвестиційний банк. Загалом за неповний 2018 рік президент задекларував майже 124 мільйони гривень прибутку, відтак його доходи зросли майже у 8 разів.

      Теги: Новини України Петро Порошенко Гроші е-декларування Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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