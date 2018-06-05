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Порошенко отримав подарунок від президента "Реалу" та відвідав знаменитий стадіон

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Петро Порошенко та Флорентіно Перес
Петро Порошенко та Флорентіно Перес

Президент України Петро Порошенко відправився з робочим візитом до Іспанії. У Мадриді він зустрівся з президентом футбольного клубу "Реал" Флорентіно Пересом та відвідав славнозвісний стадіон "Сантьяго Бернабеу".

Флорентіно Перес подарував Президенту України футболку клубу із символікою першого номеру та прізвищем Порошенко. До слова, схожу футболка має і українська шахістка Анна Музичук.

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Порошенко з іменною футболкою від "Реалу"

Також Петро Порошенко разом з дружиною відвідали підтрибунні приміщення стадіону, у тому числі і музей, де зберігаються трофеї "вершкових". Серед них і кубок Ліги чемпіонів, який команда виграла у фіналі в Києві 26 травня.

Флорентіно Перес та Петро Порошенко у підтрибунних приміщеннях "Сантьяго Бернабеу"

Також зіркові гості вийшли і на газон стадіону, де символічно покопали м'яч.

Президент "Реалу" та родина Порошенків на газоні стадіону

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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