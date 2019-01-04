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      Порошенко отримав сотні мільйонів гривень дивідендів від компанії, що керує Roshen

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      Порошенко отримав сотні мільйонів гривень дивідендів від компанії, що керує Roshen
      Порошенко отримав сотні мільйонів гривень дивідендів від компанії, що керує Roshen / 24 канал

      Президент України Петро Порошенко задекларував інформацію про те, що отримав дивіденди у розмірі 548 мільйонів 678 тисяч 680 гривень від Rothschild Trust Schweiz AG – трастового керуючого, що керує корпорацією Roshen.

      Глава держави опублікував повідомлення про суттєву зміну у майновому стані в Єдиному державному реєстрі декларацій 1 січня.

      Окрім того, згідно з декларацією, Порошенко отримав дивіденди від ПАТ ЗНКІФ "Прайм Ессетс Капітал" у розмірі 24 мільйони 217 тисяч 129 гривень.

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      У реєстрі також зафіксовано, що президент отримав від Rothschild Trust Schweiz AG попередній транш дивідендів у розмірі 556 мільйонів 742 тисячі 460 гривень, який Порошенко задекларував 26 грудня 2018 року.

      Раніше Rothschild Trust розглянув результати багаторічної діяльності з управління корпорацією Roshen і вперше за 3 роки вирішив перерахувати Порошенку частку прибутку (дивіденди) в розмірі понад 556,7 мільйона гривень. З цієї суми до держбюджету буде сплачено майже 60 мільйонів гривень податків, з них військовий збір складе близько 8 мільйонів гривень.

      Дивіденди, які надходять тепер за 3 роки, Порошенко скеровує на прозору з фінансового погляду популяризацію розвитку державності, ідей євроатлантичної інтеграції, підтримку створення єдиної помісної православної церкви, розвитку української мови. На політрекламу Порошенко також витрачає власні кошти,
      – заявили в Адміністрації Президента.

      У заяві також зазначалося, що частина коштів, отриманих від Rothschild Trust, будуть спрямовані на благодійність.

      Нагадаємо, Петро Порошенко передав Roshen у довірчу власність Rothschild після того, як компанія не змогла знайти покупця. Липецька фабрика Roshen, що в Росії, була закрита на початку 2018 року.

      Теги: Новини України Новини політики Рошен Гроші Фінанси Доходи політиків Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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