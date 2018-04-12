Порошенко озвучив сценарій, як Захід може змінити поведінку Росії

Президент України Петро Порошенко переконаний, що максимальний ефект від санкцій для впливу на Росію можливий лише, якщо США та ЄС об’єднають свої зусилля.

Про це він заявив, виступаючи на безпековому форумі, що триває у Києві.

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Порошенко зауважив, що лише за декілька днів після запровадження США санкцій проти російських олігархів, "кремлівське оточення втратило декілька мільярдів своїх статків і ціна для них продовжує зростати ледь не щодня".

Я вітаю рішучий крок США проти кремлівської верхівки. Лише за кілька днів Кремлівське оточення втратило десятки мільярдів, і ціна продовжує зростати. Ці гроші ніколи не будуть витрачені на смертоносні ракети, кулі та отруйну російську пропаганду проти цивілізованого світу — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 квітня 2018 р.

Проте, на його переконання, максимальний ефект від санкцій можливий, якщо ЄС синхронізує свої санкції зі США.

Щоб змінити поведінку Росії, ми повинні забезпечити максимальний ефект від санкцій. Це можливо, якщо Європейський Союз візьме приклад з США і весь світ синхронізує з ними свої санкції, особливо у фінансовій сфері,

– заявив Порошенко.

Він нагадав, що вже доручив уряду та РНБО підготувати відповідні обмежувальні заходи проти Росії зі сторони України.

6 квітня США запровадили персональні санкції проти низки олігархів, наближених до президента Росії Володимира Путіна. Загалом у списку опинилось 38 російських багатіїв. Через обмеження російські олігархи лише за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів.



Раніше Петро Порошенко анонсував, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.