Порошенко персонально відповідає за кожну платіжку українців, – Юлія Тимошенко

Відповідальність за зростання цін на житлово-комунальні послуги лежить персонально на президентові Порошенку.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час Погоджувальної ради голів парламентських фракцій і комітетів, йдеться на сайті партії.

Як розповіла лідер "Батьківщини", у регіонах на зустріч із нею люди приходять з комунальними рахунками і виписками про розмір пенсії: "Вони питають: як можна робити так, щоб нарахування у платіжках були більшими, ніж сама пенсія. За що їсти? За що жити?"

Юлія Тимошенко зазначила: брехливі, як пише на своїх плакатах Порошенко, обіцянки – це підняття цін на газ на 23%. Адже реально, порівнюючи платіжки з груднем минулого року, від людей сьогодні вимагають платити за тепло, за гарячу воду, за газ удвічі більше.

До того ж, нагадала голова партії, президент запланував ще два підвищення цін на газ для людей упродовж року: з 1 травня – на 16%, до кінця року – ще на 25%: "Це є планове винищення української нації: заморожені пенсії та зарплати, захмарні платіжки".

Юлія Тимошенко зауважила, що Національна комісія, яка встановлює тарифи, підпорядкована Порошенкові: "Членів комісії призначає президент своїм указом. Він персонально несе відповідальність за кожну платіжку, яку люди отримують".

Лідер "Батьківщини" продемонструвала на засіданні декларації президента за 2017 рік і документи, якими він додекларував свої статки у 2018 році. Вона обурилася тим, що на тлі війни, крайньої бідності людей декларація Петра Порошенка зросла у 82 рази за рік.

А найцинічнішим назвала Тимошенко те, що частину цих доходів президент України отримує з того, що дає особисті гроші своїй країні під час війни під відсотки!

"Марнотратство під час війни – це злочин президента", – сказала політик.

Юлія Тимошенко звертається до Національного агентства з питань запобігання корупції з офіційною заявою про конфлікт інтересів.

"НАЗК зобов’язана скласти протокол про корупцію, коли високопосадова особа, користуючись своїми правами та владними повноваженнями, реально заробляє на країні нечесні гроші", – підсумувала вона.