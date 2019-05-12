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      Порошенко під кінець каденції нароздавав орденів: нагороду отримав і скандальний екс-"регіонал"

      2079 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Чинний український президент Петро Порошенко нагородив державними нагородами велику кількість людей, серед яких є досиь цікаві прізвища. До прикладу, орден "За заслуги" І ступеня отримав колишній нардеп від "Партії регіонів" і водночас скандальний забудовник Ігор Лисов, щоправда в указі українського гаранта його вказали як президента Федерації України зі стрибків у воду.

      Указ Порошенка від 4 травня розміщено на офіційному сайті президента. Серед інших тут можна помітити й прізвище Лисова. Його, як і решту, Порошенко нагородив орденом "За заслуги" І ступеня "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм".

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      Лисов – колишній нардеп від "Партії регіонів" двох скликань. Скандальний забудовник. У 2009 році став відомим через те, що його пасинок з ножем напав на водія поливальної машини в Києві. Пасинок ганяв вночі містом на джипі та комунальний транспорт йому дуже заважав. Справу пасинка, очікувано, зам'яли. Потім Лисов просив дозволу збудувати храм у Києві. Жителі Голосіївського району на громадських слуханнях дозволили лише з умовою, щоб храм належав до Української автокефальної церкви (УАПЦ). Лисов пообіцяв. А, коли храм побудували, Лисов передав його Московському патріархату,
      – підкреслив, зі свого боку, журналіст Дмитро Гнап.

      Додамо, що Спасо-Преображенський собор у Києві (храм, який збудував Лисов) після утворення Православної церкви України все ж увійшов до її складу. Веде службу тут митрополит Олександр (Драбинко).

      "Вишенька на торті. В 2015-му році Генпрокуратура відкрила справу через масштабну будівельну аферу з боку забудовника "Ліко-Град" ("Ліко" означає: "Лисов і Компанія"). Юрію Луценко, чим завершилася та справа? Лисова покарали орденом?" – обурився Гнап.

      Порошенко, Лисов, Партія регіонів, орден
      Порошенко нагородив скандального екс-"регіонала" Лисова орденом "За заслуги" І ступеня

      Серед інших цікавих осіб, яких Порошенко вирішив нагородити наприкінці своєї каденції відзначимо:

      – міністра культури Євгена Нищука та керівника Головного департаменту Адміністрації Президента Юрія Оніщенка (обидва отримали орден князя Ярослава Мудрого V ступеня);

      – заступника голови Адміністрації Президента Костянтина Єлісєєва та першого віце-прем’єр-міністра – міністра економічного розвитку та торгівлі Степана Кубіва (обидва отримали орден "За заслуги" ІІ ступеня);

      – голову громадської організації "Безпека та взаємодія в Україні", активіста Семена Кабакаєва, радника Порошенка та речника його виборчого штабу Олега Медведєва, керівника Головного департаменту Адміністрації Президента Ярослава Мельника, голову Київської облдержадміністрації Олександра Терещука та прес-секретаря українського президента Святослава Цеголка (усі отримали орден "За заслуги" ІІІ ступеня);

      – начальника Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях, полковника Андрія Салєнкова (отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня);

      – керівника апарату Дніпропетровської облдержадміністрації Айну Тимчук (отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня);

      – сестру Софії Ротару Аурелію (повне ім'я – Аурелія Михайлівна Ротару) (отримала звання Народної артистки України).

      Зауважимо, що за таку велику кількість нагород, орденів і звань, які останнім часом почав роздавати Порошенко, його неабияк розкритикував обраний президент Володимир Зеленський.

      Виявляється, серед інших Порошенко, нагородив також Ігоря Лисова. Дав йому орден "За заслуги" І ступеня. Лисов -...

      Posted by Dmytro Gnap on  Sunday, 12 May 2019


      Кого ще останнім часом відзначав порошенко:

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президент України Нагороди Партія регіонів
      Джерело: 24 канал
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