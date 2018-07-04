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Порошенко підписав і вніс до Ради законопроект про податок на виведений капітал

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Порошенко підписав і вніс до Ради законопроект про податок на виведений капітал
Порошенко підписав і вніс до Ради законопроект про податок на виведений капітал / Фото з вільних мереж

Президент України Петро Порошенко підписав і зареєстрував у Верховній Раді законопроект про податок на виведений капітал.

Про це глава держави написав у своєму Twitter-акаунті.

"Вніс до ВР проект Закону "Про податок на виведений капітал". Як це відбулося в Естонії, де такий закон вже діє. Приємно, що цей законопроект сьогодні під час зустрічі з бізнес-спільнотою мав величезну підтримку", – мовиться у повідомленні Порошенка.

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Заявляю, що цей законопроект не має і не буде входити в жодні протиріччя з Міжнародним валютним фондом, оскільки цей законопроект набуде чинності тільки тоді, коли у бюджеті будуть передбачені відповідні компенсатори,
– сказав президент під час зустрічі з представниками бізнесу в Києві.

Порошенко також повідомив, що доповідачем законопроекту у Верховній Раді буде його представник у парламенті Ірина Луценко.

 

Теги: Новини України Податки Новини політики Законопроект Законодавство Верховна Рада Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
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