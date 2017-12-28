Порошенко підписав усі закони, необхідні для реформи охорони здоров'я
Президент України Петро Порошенко підписав закони, необхідні для старту реформування системи охорони здоров'я. Зокрема, мовиться про закон про державні фінансові гарантії (законопроект №6327), а також про закон про покращення надання медичної допомоги у сільській місцевості (№7117).
Про це глава держави сказав у четвер, 28 грудня, під час візиту в Одеську область.
"Підписуючи закони, я гарантую право кожного українця на якісну медицину", – наголосив Порошенко.
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"Я даю старт медичній реформі. Тепер м'яч на полі міністерства (Міністерства охорони здоров'я) при пильній увазі уряду. У мене є тверда впевненість у тому, що 2018 рік стане вдалим роком для імплементації медичної реформи, для кожного лікаря і для кожного пацієнта", – висловив переконання президент.
Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада схвалила внесений Президентом України законопроект №7117 про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості.
А ще раніше, 19 жовтня, Верховна Рада підтримала законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів (№6327), який дає старт медичній реформі, зокрема, змінам у системі фінансування медичних послуг.