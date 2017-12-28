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Порошенко підписав усі закони, необхідні для реформи охорони здоров'я

15:38, сьогодні 427 Читать новость на русском
Порошенко дав старт медичній реформі
Порошенко дав старт медичній реформі / Фото з вільних мереж

Президент України Петро Порошенко підписав закони, необхідні для старту реформування системи охорони здоров'я. Зокрема, мовиться про закон про державні фінансові гарантії (законопроект №6327), а також про закон про покращення надання медичної допомоги у сільській місцевості (№7117).

Про це глава держави сказав у четвер, 28 грудня, під час візиту в Одеську область.

"Підписуючи закони, я гарантую право кожного українця на якісну медицину", – наголосив Порошенко.

Читайте також: Які покращення для українців пропонує медична реформа?

"Я даю старт медичній реформі. Тепер м'яч на полі міністерства (Міністерства охорони здоров'я) при пильній увазі уряду. У мене є тверда впевненість у тому, що 2018 рік стане вдалим роком для імплементації медичної реформи, для кожного лікаря і для кожного пацієнта", – висловив переконання президент.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада схвалила внесений Президентом України законопроект №7117 про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості.

А ще раніше, 19 жовтня, Верховна Рада підтримала законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів (№6327), який дає старт медичній реформі, зокрема, змінам у системі фінансування медичних послуг.

Теги: Медична реформа Новини України Новини політики Здоров'я Петро Порошенко Міністерство охорони здоров’я Законодавство
Джерело: 24 Канал
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