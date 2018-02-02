Порошенко підписав закон про аудиторську діяльність

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

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"Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, здійснення аудиторської діяльності в Україні, врегульовує відносини, що виникають при її здійсненні, та приводить норми національного законодавства у сфері аудиторської діяльності у відповідність із законодавством Європейського Союзу", – йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, пропонується створити орган суспільного нагляду, який складатиметься з Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із забезпечення якості. Він буде здійснювати контроль за якістю аудиторських послуг, що надаються підприємствам, які становлять суспільний інтерес. Також встановлюється новий порядок атестації аудиторів, для забезпечення гарантій високого рівня їх знань.

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