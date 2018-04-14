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Порошенко підписав закон про підготовку до фіналів Ліги чемпіонів УЄФА-2018

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Порошенко підписав закон про підготовку до фіналів Ліги чемпіонів УЄФА-2018
Порошенко підписав закон про підготовку до фіналів Ліги чемпіонів УЄФА-2018 / фото з відкритих джерел

Президент України Петро Порошенко підписав закон про підготовку до фіналів Ліги чемпіонів у Києві. Закон спрямований на забезпечення належного проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА-2018.

Про це йдеться на офіційному сайті Президента.

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"Законом передбачається тимчасово, до 1 червня 2018 року, звільнення від нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування представників або посадових осіб асоціацій – членів УЄФА; членів делегацій, що беруть участь у фінальних матчах, у тому числі членів команд, які здобули право на участь у фінальних матчах; фізичних осіб, акредитованих УЄФА, зокрема співробітників та тимчасових працівників, представників засобів масової інформації, партнерів УЄФА, представників спонсорів", – йдеться у повідомленні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Теги: Новини України УЄФА Петро Порошенко Законодавство Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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