Президент України Петро Порошенко підписав закон про трансплантацію органів.

Про це йдеться на сайті парламенту.

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За законом, вилучення органу для трансплантації після смерті людини тепер буде можливим, у разі письмової прижиттєвої згоди донора.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради прийняли у другому читанні та в цілому законопроект про трансплантацію органів. Закон набуває чинності через 1 рік після опублікування.