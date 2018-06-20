Порошенко підписав закон про трансплантацію органів
Президент України Петро Порошенко підписав закон про трансплантацію органів.
Про це йдеться на сайті парламенту.
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За законом, вилучення органу для трансплантації після смерті людини тепер буде можливим, у разі письмової прижиттєвої згоди донора.
Нагадаємо, депутати Верховної Ради прийняли у другому читанні та в цілому законопроект про трансплантацію органів. Закон набуває чинності через 1 рік після опублікування.
Джерело: 24 Канал
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