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Порошенко підписав закон про валюту

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Порошенко підписав закон про валюту

У середу, 4 липня, Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про валюту і валютні операції".

Це Порошенко зробив під час зустрічі з представниками бізнесу в Києві.

"Сьогодні ми вже завершили всі необхідні процедури і сьогодні хочу вас привітати, зараз, у цьому залі", – сказав президент, підписавши відповідний закон.

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"Підписав Закон "Про валюту і валютні операції". Це – ще один акт економічної свободи і наша спільна перемога!", – написав Порошенко у своєму Twitter-акаунті.

Нагадаємо, 21 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон "Про валюту і валютні операції". За оцінкою низки експертів, набуття чинності закону дасть можливість українцям інвестувати в цінні папери на глобальних ринках і розміщувати кошти на рахунках будь-яких банків світу.

4 липня закон "Про валюту і валютні операції" підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій та передав документ на підпис Порошенку.

Теги: Новини України Петро Порошенко Законодавство Законопроект Валюта Новини політики
Джерело: 24 канал
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