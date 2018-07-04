Порошенко підписав закон про валюту
У середу, 4 липня, Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про валюту і валютні операції".
Це Порошенко зробив під час зустрічі з представниками бізнесу в Києві.
"Сьогодні ми вже завершили всі необхідні процедури і сьогодні хочу вас привітати, зараз, у цьому залі", – сказав президент, підписавши відповідний закон.
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"Підписав Закон "Про валюту і валютні операції". Це – ще один акт економічної свободи і наша спільна перемога!", – написав Порошенко у своєму Twitter-акаунті.
Нагадаємо, 21 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон "Про валюту і валютні операції". За оцінкою низки експертів, набуття чинності закону дасть можливість українцям інвестувати в цінні папери на глобальних ринках і розміщувати кошти на рахунках будь-яких банків світу.
4 липня закон "Про валюту і валютні операції" підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій та передав документ на підпис Порошенку.