Порошенко підписав закон про військову службу: що зміниться

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби".

Відповідна інформація з’явилася на його офіційному сайті.

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Як підкреслюється, реалізація документу надасть можливість підвищити мотивацію громадян до проходження військової служби.

Таким чином, відповідно змін, які тепер діятимуть:

– з 23 до 30 років підвищується вік прийому громадян у курсанти вищих військових навчальних закладів, що дозволить учасникам АТО та операції Об’єднаних сил вступати на навчання та продовжувати військову службу офіцерами або сержантами;

– до 60 років підвищується граничний вік перебування у запасі військовозобов’язаних-жінок, що забезпечить гендерну рівність і збільшить мобілізаційний ресурс;

– в особливий період продовжується військова служба за новим контрактом терміном від 1 до 10 років, що сприятиме збільшенню кількості громадян, які бажають проходити військову службу за короткотривалим контрактом;

– тепер буде змога звільнитись чи укласти новий контракт військовослужбовцям, дію контрактів яких примусово продовжено після закінчення його строку в особливий період, а також тим військовослужбовцям, які уклали контракт до закінчення особливого періоду й оголошення демобілізації;

– у військовослужбовців, визнаних рішеннями військово-лікарських комісій непридатними за станом здоров’я до військової служби, з’являється можливість продовжувати проходження служби, але на тих військових посадах, які не потребують фізичних навантажень.

Додамо, що вищезазначеним документом внесено зміни у Закони України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про військовий обов’язок і військову службу", "Статут внутрішньої служби Збройних Сил України".

Нагадаємо, напередодні депутати Верховної Ради підтримали законопроект, за яким учасникам заходів Операції об’єднаних сил на Донбасі надається право на користування державними гарантіями, передбаченими для учасників Антитерористичної операції.