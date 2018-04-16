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Порошенко підписав закон, який захищає дітей від сексуальних зловживань

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Порошенко підписав Закон щодо захисту дітей від сексуальних зловживань
Порошенко підписав Закон щодо захисту дітей від сексуальних зловживань / фото із соцмереж

Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації".

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

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"Прийняття відповідних змін та доповнень сприятиме підвищенню стану захисту та дотримання прав дитини в Україні, наблизить українське законодавство до міжнародних стандартів забезпечення захисту дитини від сексуальної експлуатації, дозволить Україні виконати рекомендації Комітету ООН з прав дитини та Європейського комітету з соціальних прав Ради Європи", – уточнюють в Адміністрації Порошенка.

Зазначається, що Законом передбачені зміни до статті 155 КК України, якими криміналізуються добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою. Таким чином, встановлюється мінімальний вік статевого повноліття, що відповідає рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини, а також не виникає потреби в обов’язковому проведенні судово-медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої особи, що суттєво полегшує процес кваліфікації та доказування цього злочину.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Законодавство Діти
Джерело: 24 Канал
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