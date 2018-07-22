Бій Усик – Гассієв: Порошенко побачив символ перемоги України над Росією

Президент України Петро Порошенко привітав українського чемпіона Олександра Усика з вікторією над росіянином Муратом Гассієвим у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. За його словами, український гімн, який пролунав у Москві – це "символ боротьби" та "наближення перемоги".

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

Читайте також: Гассієв прокоментував бій з Усиком

"Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе! Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, – це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги. Україна пишається тобою!" – підкреслив український лідер.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець.