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Бій Усик – Гассієв: Порошенко побачив символ перемоги України над Росією

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Петро Порошенко привітав Усика з перемогою надемоційними словами
Петро Порошенко привітав Усика з перемогою надемоційними словами / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко привітав українського чемпіона Олександра Усика з вікторією над росіянином Муратом Гассієвим у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. За його словами, український гімн, який пролунав у Москві – це "символ боротьби" та "наближення перемоги".

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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"Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе! Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, – це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги. Україна пишається тобою!" – підкреслив український лідер.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець.

Теги: Новини України Усик – Гассієв Олександр Усик Бокс Новини спорту Новини політики Новини Росії Україна – Росія Президент України Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
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