11:26
11 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нацист у "Безсмертному полку". Георгіївська стрічка для американців у космосі
      Вєсті Кремля
      21:41, 10 травня
      Вєсті.UA: Спортивний тренд у політиці від братів Кличків. Качок Яценюк
      Вєсті.UA
      20:38, 10 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Порошенко побував на допиті в Генпрокуратурі

      385 Читать новость на русском
      Порошенко дав свідчення в ГПУ у справі Майдану
      Порошенко дав свідчення в ГПУ у справі Майдану / Getty Images

      Президент України Петро Порошенко 10 травня повторно дав свідчення в Генпрокуратурі у справі про злочини проти учасників Революції Гідності на Майдані у 2014 році.

      "Сподіваюсь, мої відповіді на додаткові запитання допоможуть у завершенні слідства. Ця справа надзвичайно важлива для українського суспільства. Переконаний, всі винні мають бути обов`язково покарані", – написав глава держави на своїй Facebook-сторінці.

      Читайте також: Луценко вже поклав Зеленському на стіл томи розслідувань щодо Порошенка, – політолог

      Порошенко мав дати повторні свідчення в ГПУ ще 7 травня, але не зміг прийти тоді на допит, бо був на церемонії присяги суддів Верховного суду.

      Додамо, що президент давав свідчення у справі Майдану ще у 2016 році. Тоді, аби пришвидшити процедуру допиту, всю інформацію записали на відео, а пізніше розшифрували на папері. Однак слідчі ГПУ досі не могли зустрітися з главою держави, щоб той підписав протокол. Тож свідчення президента не могли долучити до справи.

      Розслідування злочинів проти Майдану: що відомо? Скоєні під час Революції Гідності у 2014 році злочини умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона налічує 89 кримінальних проваджень. У межах цих справ, зокрема, розслідують вбивство 91 людини на (78 мітингувальників та 13 силовиків).

      Станом на кінець 2018 року ГПУ визначила 441 підозрюваного. Більшість із них під час Майдану були працівниками правоохоронних органів, прокуратури, судів. 288 справ скерували до суду. У 52 справах були ухвалені судові рішення, серед яких – 48 вироків. Лише 9 з цих вироків були обвинувальними, тобто передбачали позбавлення волі. Жоден екс-працівник поліції не був засуджений до реальних термінів ув'язнення.

      Дивіться відео про розстріли на Майдані:

       

      blog_ava
      Австралійський пілот летів без свідомості протягом 40 хвилин
      сьогодні
      4099
      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко ГПУ Євромайдан Розслідування Небесна Сотня Історія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      7 цікавих фактів, яких ви не знали про Сальвадора Далі
      сьогодні , 10:02 7 цікавих фактів, яких ви не знали про Сальвадора Далі
      Наталія Печерська 260
      "Потрійний удар": у головних ролях – брати Кличко і Святослав Вакарчук
      сьогодні , 09:00 "Потрійний удар": у головних ролях – брати Кличко і Святослав Вакарчук
      Андрій Вігірінський 2522
      Миллиардный убыток бизнеса Трампа
      сьогодні , 00:47 Миллиардный убыток бизнеса Трампа
      Іван Яковина 1076
      Подорожуємо Україною: підбірка дешевих авіаквитків до 500 гривень
      10 травня , 19:30 Подорожуємо Україною: підбірка дешевих авіаквитків до 500 гривень
      Альона Захарова 1330
      Квота Зеленського: кого з посадовців може залишити на посаді новообраний президент
      10 травня , 19:00 Квота Зеленського: кого з посадовців може залишити на посаді новообраний президент
      Ірина Поліщук 6980
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук