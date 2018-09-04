Порошенко почав переговори з австрійським канцлером Курцом

Лідери України та Австрії зустрілися у вівторок, 4 вересня, зранку, після чого продовжили розмову віч-на-віч.

Про це повідомляють на сайті Президента України.

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Президент України Петро Порошенко зустрів Федерального канцлера Республіки Австрія Себастьяна Курца на ґанку Маріїнського палацу. Перед початком зустрічі Курц зробив запис у Книзі Почесних гостей.

Після завершеня розмови відбудуться також українсько-австрійські переговори у розширеному форматі, за результатами яких заплановані заяви для ЗМІ.

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня австрійський канцлер Себастьян Курц прибув до України з офіційним візитом.