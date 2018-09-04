Порошенко почав переговори з австрійським канцлером Курцом
Лідери України та Австрії зустрілися у вівторок, 4 вересня, зранку, після чого продовжили розмову віч-на-віч.
Про це повідомляють на сайті Президента України.
Читайте також: Австрія не змінила політику щодо Росії після візиту Путіна на весілля глави МЗС країни
Президент України Петро Порошенко зустрів Федерального канцлера Республіки Австрія Себастьяна Курца на ґанку Маріїнського палацу. Перед початком зустрічі Курц зробив запис у Книзі Почесних гостей.
Після завершеня розмови відбудуться також українсько-австрійські переговори у розширеному форматі, за результатами яких заплановані заяви для ЗМІ.
Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня австрійський канцлер Себастьян Курц прибув до України з офіційним візитом.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Ціна випускного: реалії цьогорічного святкування26 травня 2017 , 20:01
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Як Зозуля ощасливив і запалив очі сотень українських дітей15 серпня 2016 , 18:33
"Карпати" відвідали солдатів сухопутних військ та зіграли з ними у футбол12 квітня 2017 , 19:05