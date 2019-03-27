Порошенко подає до суду на "1+1", а Зеленський гастролює: останні дні підготовки до виборів-2019

До президентських виборів в Україні, які відбудуться 31 березня, залишились лічені дні. Тому кандидати в президенти роблять останні зізнання та намагаються донести свої ідеї виборцям.

Петро Порошенко цими днями вітав Нацгвардію. Потім натякав виборцям у Тернополі, що треба "думати", а також лякав Путіним і агентами Кремля. Потім поїхав до Вінниці на завод сонячних панелей.

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А ще чинний гарант збирається судитися за наклеп з телеканалом "1+1". Бо там напередодні розповіли, що нібито він вбив власного брата, скуповував голоси у парламенті і причетний до розпилу мільярдів на будівництві столичної кільцевої дороги.

Юлія Тимошенко тим часом завершує тур Україною на Закарпатті. Там їй дарували скрипку, вишиванку, бажали циганського щастя і частували вином.

А у Львові лідерка "Батьківщини" проганяла стару систему і збирала колекцію сучасного мистецтва зі своїм зображенням. А ще дала кілька інтерв'ю. І на сексистські питання про проблеми жінки в політиці запевнила: "єдина проблема для всіх – це бруд і вона йде його вичищати".

Володимир Зеленський був на гастролях у Сумах та Дніпрі. Під напівкандидатський тур фірмовий темно-синій колір "Квартал 95" змінили на колір кампанії – зелений. Шоумен переконує, що не агітує. Але розсипає агітаційні натяки.



"Квартал 95" змінив свій фірмовий колір

Анатолій Гриценко хоче зустрітися у другому турі саме зі Зеленським. А поки продовжує марші. У Жовтих Водах навертає виборців у віру в чесність і перевдягає тих, хто ще не визначився, у "чесні" шапки.

Гусь йде на вибори

Мін'юст в останні дні до виборів вирішив навчити виборців голосувати. На прикладі Гуся. Популярний персонаж українських коміксів тепер проводить лікнеп для виборців. Не знаєте, як знайти себе в реєстрі виборців – Гусь вам у допомогу.

Пародії на політичну агітацію

У мережі з'являються безліч пародій. Хто вже чого не вигадує на хвилі передвиборчих настроїв. У стилі політичної реклами кандидатів і собі покреативили притулки для тварин, телевізійні канали, лотереї, туристичні сайти.

"Фотожаби" на передвиборчу агітацію кандидатів в президенти: