Порошенко подякував маленькому українцеві, який знайшов помилку про літак "Мрія"
Президент України Петро Порошенко подякував семирічному українцеві Захару Лісковому, який помітив, що в дитячій британській енциклопедії 1000+Science Facts український літак "Мрія" названий російським.
Свою подяку президент висловив у Facebook.
Напередодні у мережі з’явилося відео, на якому Захар Лісковий – 7-річний українець, який живе із батьками у США, – розповів про помилку в британській енциклопедії, де літак "Мрія" назвали російським.
"Мрія" – це українське слово. І український – а не російський – літак-рекордсмен. Допитливий семирічний блогер Захар Лісковий про це знає. А завдяки його наполегливості – дізнаються ще більше людей у всьому світі. Спасибі, Захаре, так щиро вболіваєш за Україну!", – мовиться у дописі Порошенка.
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Довідка: Ан-225 "Мрія" був розроблений київським конструкторським бюро ім. Олега Антонова в 80-х роках, перший політ здійснив 21 грудня 1988 року.
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