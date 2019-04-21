Порошенко пообіцяв підписати закон про мову, якщо Рада прийме його в найближчі дні

Петро Порошенко готовий підписати закон про мову у випадку, якщо Верховна рада підтримає законопроект у найближчий тиждень, адже до інавгурації Володимира Зеленського, який впевнено перемагає за результатами екзит-полу, він продовжуватиме виконувати функції президента.

Про це Порошенко сказав під час виступу в своєму штабі у неділю, 21 квітня, після оприлюднення результатів Національного екзит-полу.

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"Якщо Верховна Рада наступного тижня ухвалить закон про мову, я буду щасливий і гордий, що саме я, як Президент України, буду мати змогу його підписати, і точно підпишу", – зазначив він.



Результати Національного екзит-полу станом на 18:00