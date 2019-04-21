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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Порошенко пообіцяв підписати закон про мову, якщо Рада прийме його в найближчі дні

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      Петро Порошенко готовий підписати закон про мову
      Петро Порошенко готовий підписати закон про мову / GettyImages

      Петро Порошенко готовий підписати закон про мову у випадку, якщо Верховна рада підтримає законопроект у найближчий тиждень, адже до інавгурації Володимира Зеленського, який впевнено перемагає за результатами екзит-полу, він продовжуватиме виконувати функції президента.

      Про це Порошенко сказав під час виступу в своєму штабі у неділю, 21 квітня, після оприлюднення результатів Національного екзит-полу.

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      "Якщо Верховна Рада наступного тижня ухвалить закон про мову, я буду щасливий і гордий, що саме я, як Президент України, буду мати змогу його підписати, і точно підпишу", – зазначив він.

      екзит-пол результати виборів порошенко зеленський
      Результати Національного екзит-полу станом на 18:00

      blog_ava
      Результати екзит-полу на виборах-2019: онлайн-трансляція
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      Теги: Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики мовне питання Українська мова
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