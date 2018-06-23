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Порошенко постійно думає, як усіх перехитрити: навіщо Жебрівський президенту

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Павло Жебрівський
Павло Жебрівський / apostrophe.ua

Призначення аудитора НАБУ зятягнулося. Уряд і парламент довго визначилися зі своїми представниками, іноземців до аудиту НАБУ не підпустили. Кандидатури, представлені Кабінетом Міністрів і Верховною Радою, не викликали шоку, великого занепокояння чи надмірної радості. Була надія, що президент призначить якусь авторитетну людину. Він ж усіх здивував, призназначивши свою людину – Павла Жебрівського.

Про це у своєу блозі "Політична кухня" розповіла Христина Бердинських.

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ЇЇ прогноз був наступним: Петро Порошенко дочекається, поки оберуть двох інших людей і зробить величезний приємний сюрприз зі своїм призначенням, який потішить антикорупціонерів і міжнародну спільноту. І доведе, що усі старі претензії на його адресу про затягування створення Антикорупційного суду, були безпідставними.

Президент постійно думає, як усіх перехитрити. Він намагається постати перед громадськістю, виборцями, конкурентами, як той, хто зробив усе, щоб антикорупційна система запрацювала. Хоча ми пам’ятаємо, що кожен навіть маленький крок по створенню нової антикорупційної законодавчої бази, викликав шалений опір,
– зазначила Бердинських.

Журналістка вважає, що переоцінила хитрість президента.

"Він зробив дуже просто і нехитро – призначив аудитором НАБУ Павла Жебрівського, свого вірного і лояльного соратника. На початку 2000-х він був заступником Порошенка у партії "Солідарність". Саме з того часу, Жебрівського стали вважали людиною Порошенка. Потім він був депутатом парламенту, якийсь час очолював Житомирську облдержадміністрацію. А у 2009 році Жебрівський став головою партії "Собор". Після революції, він проходив службу у зоні АТО", – додала Бердинських.

Відео повного випуску відеоблогу Христини Бердинських "Політична кухня" за 23 червня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Павло Жебрівський НАБУ Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
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