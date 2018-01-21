Порошенко потрапив до цікавого рейтингу багатіїв

Президент України Петро Порошенко потрапив до десятки найбагатший спікерів Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, який відбудеться з 23 по 26 січня.

Відповідний рейтинг склав ресурс The Verdict спільно з асоціацією GlobalData WealthInsight.

Читайте також: Журналісти з'ясували, якими гастрономічними шедеврами міг харчуватися Порошенко на Мальдівах

Так, український лідер розмістився на 9 сходинці зі статками у 1,6 мільярда доларів.



Порошенко потрапив до ТОП-10 найбагатших спікерів Давосу-2018

Зауважимо, що в рейтингу є присутнім ще один президент – йдеться про Дональда Трампа, який посідає 6 сходинку з капіталом у 4,9 мільярда доларів.

Лідирують у такому списку товстосумів засновник Microsoft Білл Гейтс зі своїми 72,5 мільярда доларів. За ним своєю чергою йде творець китайського гуртового гіганта Alibaba – Джек Ма (47,2 мільярда доларів) і американський інвестор і менеджер хедж-фондів Рей Даліо (14,1 мільярда доларів).

Додамо, що загальна сума статків усіх спікерів Давосу-2018 складає 414,3 мільярда доларів, що трохи менше, аніж було у 2017-му – 469,5 мільярда доларів.



Найбагатші спікери Давосу-2018: рейтинг

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що через "шатдаун" президент США Дональд Трамп може взагалі не поїхати на Всесвітній економічний форум у Давосі.