Порошенко поводить себе як бізнесмен у питанні створення Антикорупційного суду, – експерт

Про засідання Верховної Ради щодо Антикорупційного суду та захоплених в полон призовників – у програмі "Pro новини" розповіли голова центру протидії корупції Віталій Шабунін та воєнкор Євген Назаренко.

Про засідання Верховної Ради щодо Антикорупційного суду

Віталій Шабунін сказав, що головну роль у виборі кандидатів суддів до Антикорупційного суду виконуватимуть міжнародні експерти, які мають право вето.

Схожа історія була з Верховним судом, коли кінцеве рішення було виключно за кваліфікаційною комісією, тому Антикорупційний суд буде таким, яким зараз є суд Верховний. Поки що це влаштовує лише Адміністрацію Президента, але не Україну, МВФ чи Венеційську комісію,

– сказав Віталій Шабунін.

"Я не розумію, чому так поспішає Петро Порошенко у виборі суддів Антикорупційного суду, адже нас МВФ не вмовляє. Вони зазначили, що є вимоги до отримання траншу, а якщо Україна не захоче їх виконувати, то і траншу не отримає. Порошенко поводить себе як бізнесмен, він думає, що малий кредит – це його проблема, а великий – проблема кредитора, але ж це не бізнес, це трохи інша сфера", – заявив голова Центру протидії корупції.

Віталій Шабунін також додав, що історія з Олександрою Устіновою, яку викликали на допит, – це тиск переважно на неї, тому що вона є свідком у кримінальній справі Шабуніна з Філімоненко. Дивно в цій ситуації те, що правоохоронці лише зараз відкрили кримінальне провадження по тому інциденту, який трапився ще в травні 2017 року.

Про захоплених в полон призовників

Воєнний кореспондент Євген Назаренко розповів, як насправді взяли в полон російських бойовиків.

Як захопили трьох бойовиків? Група батальйону "Донбас" з боку Травневого, це наше село, по полю пройшла сепаратистів, обійшли їх ззаду. І один з українських командирів забігає до сепарів і кричить: "Шо ви взагалі порозсідалися? Взагалі бойова тривога оголошена!". Вони взагалі, кажуть, "висадились": "Так камандір, ми нє...Нам не доповіли". Ну і він: "Не доповіли? Зубами в пол!", – розповів воєнкор.

За його словами тільки один з чотирьох, росіянин, якого вбили, схопився за зброю. Назаренко зазначив, що такі операції плануються завжди заздалегідь, адже треба розуміти, як підходити, і хто там буде. На план йде приблизно місяць, аби точно все знати та не понести втрат зі своєї сторони.

Також він додав, що міст, який підірвали українські військові, був у дуже глибокому тилу.

Взагалі цей міст сполучає Луганськ і Донецьк. Тобто тепер бойовикам дуже буде складно підвозити нову живу силу, їм доведеться дуже-дуже в об'їзд їхати. Якщо, наприклад, зараз піде загострення на Донецькому напрямку, під Горлівкою, то бойовики з Луганська будуть дуже довго їхати, можуть не встигнути",

– сказав Назаренко.

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