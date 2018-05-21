21:26
21 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
19°C 7°C
  • вівторок
    22°C 9°C
  • середа
    25°C 12°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Програми Pro новини
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Порошенко поводить себе як бізнесмен у питанні створення Антикорупційного суду, – експерт

Pro новини 172 Читать новость на русском

Про засідання Верховної Ради щодо Антикорупційного суду та захоплених в полон призовників – у програмі "Pro новини" розповіли голова центру протидії корупції Віталій Шабунін та воєнкор Євген Назаренко.

Про засідання Верховної Ради щодо Антикорупційного суду

Віталій Шабунін сказав, що головну роль у виборі кандидатів суддів до Антикорупційного суду виконуватимуть міжнародні експерти, які мають право вето.

Схожа історія була з Верховним судом, коли кінцеве рішення було виключно за кваліфікаційною комісією, тому Антикорупційний суд буде таким, яким зараз є суд Верховний. Поки що це влаштовує лише Адміністрацію Президента, але не Україну, МВФ чи Венеційську комісію,
– сказав Віталій Шабунін.

"Я не розумію, чому так поспішає Петро Порошенко у виборі суддів Антикорупційного суду, адже нас МВФ не вмовляє. Вони зазначили, що є вимоги до отримання траншу, а якщо Україна не захоче їх виконувати, то і траншу не отримає. Порошенко поводить себе як бізнесмен, він думає, що малий кредит – це його проблема, а великий – проблема кредитора, але ж це не бізнес, це трохи інша сфера", – заявив голова Центру протидії корупції.

Віталій Шабунін також додав, що історія з Олександрою Устіновою, яку викликали на допит, – це тиск переважно на неї, тому що вона є свідком у кримінальній справі Шабуніна з Філімоненко. Дивно в цій ситуації те, що правоохоронці лише зараз відкрили кримінальне провадження по тому інциденту, який трапився ще в травні 2017 року.

Про захоплених в полон призовників

Воєнний кореспондент Євген Назаренко розповів, як насправді взяли в полон російських бойовиків.

Як захопили трьох бойовиків? Група батальйону "Донбас" з боку Травневого, це наше село, по полю пройшла сепаратистів, обійшли їх ззаду. І один з українських командирів забігає до сепарів і кричить: "Шо ви взагалі порозсідалися? Взагалі бойова тривога оголошена!". Вони взагалі, кажуть, "висадились": "Так камандір, ми нє...Нам не доповіли". Ну і він: "Не доповіли? Зубами в пол!", – розповів воєнкор.

За його словами тільки один з чотирьох, росіянин, якого вбили, схопився за зброю. Назаренко зазначив, що такі операції плануються завжди заздалегідь, адже треба розуміти, як підходити, і хто там буде. На план йде приблизно місяць, аби точно все знати та не понести втрат зі своєї сторони.

Також він додав, що міст, який підірвали українські військові, був у дуже глибокому тилу.

Взагалі цей міст сполучає Луганськ і Донецьк. Тобто тепер бойовикам дуже буде складно підвозити нову живу силу, їм доведеться дуже-дуже в об'їзд їхати. Якщо, наприклад, зараз піде загострення на Донецькому напрямку, під Горлівкою, то бойовики з Луганська будуть дуже довго їхати, можуть не встигнути",
– сказав Назаренко.

Більше дивіться у програмі "Pro. Новини".

Теги: Віталій Шабунін Петро Порошенко Війна на Донбасі Pro новини Антикорупційний суд Адміністрація Президента
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
сьогодні, 19:32 Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
Вікторія Кутьїна 707
Фінансовий директор
сьогодні, 19:02 Фінансовий директор "Укрзалізниці": "Совкові" поїзди відходять у минуле
Яніна Ткачук 800
Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
сьогодні, 12:30 Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
18
Чорний ринок української книги: чим небезпечний Дугін made in Ukraine
сьогодні, 17:00 Чорний ринок української книги: чим небезпечний Дугін made in Ukraine
Петро Охотін 329
Вихід України з СНД: що це означає і хто з цього виграє
сьогодні, 16:02 Вихід України з СНД: що це означає і хто з цього виграє
Інна Жолобович 2980
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук