Порошенко привітав Ломаченка з перемогою над Лінаресом

Президент України Петро Порошенко привітав українського боксера Василя Ломаченка з перемогою у бою проти венесуельця Хорхе Лінареса.

Відповідне привітання глава держави опублікував у Facebook.

Зазначимо, що Василь Ломаченко став новим чемпіоном світу з боксу за версією WBA в легкій вазі, здолавши у 10 раунді технічним нокаутом Хорхе Лінареса.

"Надзвичайно успішна ніч для всіх вболівальників боксу. Наш Василь Ломаченко здобув чергову перемогу на легендарній арені Madison Square Garden, впевнено здолавши Хорхе Лінареса. Щиро вітаємо нашого чемпіона! Ти – мега крутий!", – мовиться у вітанні Порошенка.

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