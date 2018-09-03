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Порошенко привітав усіх з початком нового навчального року

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко висловив вітання з приводу початку нового навчального року, зауваживши, що 3 вересня понад 16 тисяч шкіл відкрили двері перед майже чотирма мільйонами учнів. Також він взяв участь в урочистостях з нагоди початку нового навчального року у ліцеї "Наукова зміна".

Про це він написав у своєму Twitter.

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Президент побажав усім миру та зауважив, що він твердо переконаний в тому, що підтримка усього світу допоможе Україні здобути мир.

Щиро вітаю усіх з початком нового навчального року. І насамперед бажаю нам усім миру. Твердо переконаний, що мир ми завоюємо, адже весь світ – з нами,
– йдеться у повідомленні.

Порошенко додав, що 450 тисяч першокласників сьогодні прийшли до шкіл де навчатимуться за новою програмою впродовж 12 років.

Президент Петро Порошенко взяв участь в урочистих заходах з нагоди початку нового навчального року у ліцеї "Наукова зміна" у Києві.

"Переконаний, що сьогоднішні школярі точно житиму у Європейському Союзі. І будуть жити в Україні, бо наша країна буде членом ЄС. Ми спільно повертаємо Україну до Європи – нашого спільного дому", - сказав президент.

Порошенко наголосив, що витрати на освіту - це не видатки з бюджету, це є інвестиція в майбутнє держави.

Порошенко,
Президент взяв участь у дискусії самоуправлінням ліцею

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Освіта
Джерело: 24 Канал
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