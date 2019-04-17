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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Порошенко прийде на дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський"

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      Порошенко прийде на дебати 19 квітня 2019 на стадіон Олімпійський - новини
      Порошенко прийде на дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський" / Фото з відкритих джерел

      Кандидат у президенти та чинний голова держави Петро Порошенко підтвердив, що дебати відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський".

      У штабі Порошенка попросили не приносити з собою атрибутики спортивних змагань.

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      "Ми йдемо не змагатися хто кого перекричить. Приносьте з собою прапори та символіку у державних кольорах України та Євросоюзу", – закликали у штабі.

      Крім того, у штабі планують організувати безкоштовні автобуси з регіонів для прихильників президента.

      Глядачів допускатимуть на стадіон за попередньою реєстрацією. Рамки будуть відкритими на вхід з 16.30. Вхід за списками та посвідченнями особи.

      Коли і як відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським?До другого туру виборів, які відбудуться 21 квітня, пройшов Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%). Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".

      Відповідно до закону, дебати мають пройти 19 квітня – остання п’ятниця перед голосуванням. Водночас вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин і їх проводять у студії (кімнаті) національного мовника, яким є Суспільне. Щоправда, за таких умов витрати на захід йдуть з державного бюджету.

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      Теги: Дебати Зеленського з Порошенком Президентські вибори 2019 Новини політики Новини України Петро Порошенко
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