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      Порошенко приїхав до Львова: фото та відео

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      Порошенко приїхав до Львова
      Порошенко приїхав до Львова / Офіційна сторінка Президента України

      Чинний Президент України Петро Порошенко приїхав до Львова на другий день Великодніх свят. Свій візит глава держави розпочав із вшанування пам’яті військових та Героїв Небесної Сотні на Личаківському цвинтарі.

      Президент разом із першою леді Мариною Порошенко у супроводі представників місцевої влади поклав вінки на могилі героїв та поспілкувався із родичами загиблих.

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      У церемонії також взяли участь голова ЛОДА Олег Синютка, голова Львівської облради Олександр Ганущин та мер Львова Андрій Садовий.


      Петро Порошенко приїхав до Львова/ Джерело: president.gov.ua


      Покладання квітів та вшанування загиблих героїв/Джерело: president.gov.ua

      Після цього президент разом із першою леді вирушили до Шевченківського гаю, аби там приєднатись до великодніх святкувань. Присутні там львів'яни фотографувались із главою держави та час від часу скандували: "Дякуємо". 

      Після цього Петро Порошенко планує зустрітися із львів'янами у центрі міста. 

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      Теги: Новини України Новини політики Великдень Новини Львова Петро Порошенко
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