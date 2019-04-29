Чинний Президент України Петро Порошенко приїхав до Львова на другий день Великодніх свят. Свій візит глава держави розпочав із вшанування пам’яті військових та Героїв Небесної Сотні на Личаківському цвинтарі.

Президент разом із першою леді Мариною Порошенко у супроводі представників місцевої влади поклав вінки на могилі героїв та поспілкувався із родичами загиблих.

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У церемонії також взяли участь голова ЛОДА Олег Синютка, голова Львівської облради Олександр Ганущин та мер Львова Андрій Садовий.



Петро Порошенко приїхав до Львова/ Джерело: president.gov.ua



Покладання квітів та вшанування загиблих героїв/Джерело: president.gov.ua

Після цього президент разом із першою леді вирушили до Музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького, або ж "Шевченківського гаю", аби там приєднатись до великодніх святкувань. Присутні львів'яни фотографувались із главою держави та час від часу скандували: "Дякуємо".

Президент з дружиною також взяли участь у святковому молебні у храмі Святої Софії та встановили свічки. Після відвідування храму Глава держави з дружиною приєдналися до учасників Гаївкових дійств "Воскресіння єднає". Петро Порошенко привітав львів’ян з Великодніми святами та подякував Львівщині за підтримку.

Зазначимо, відповідно до результатів президентських виборів, за чинного главу держави на Львівщині свої голоси віддали 62.79% виборців. Лідером голосування Порошенко став лише там.

Дуже важливими джерелом українського національного духу є віра в щасливе майбутнє нашої держави, нашої церкви і нашого народу. На Львівщині, в Галичині ніколи не втрачали віри в перемогу,

– сказав Порошенко під час виступу.

Після відвідування храму Глава держави з дружиною приєдналися до учасників Гаївкових дійств "Воскресіння єднає". Петро Порошенко привітав львів’ян з Великодніми святами та подякував Львівщині за підтримку.



Порошенко у "Шевченківському гаю"/ Джерело: president.gov.ua



Президент фотографується із львів'янами/ Джерело: president.gov.ua



Після цього Петро Порошенко планує зустрітися із львів'янами у центрі міста.

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